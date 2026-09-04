Alessandro Costacurta, ex difrensore del Milan oggi opinionista di Sky Sport, ha fatto per SportWeek le sue previsioni in vista della Champions League che prenderà il via martedì. Esprimendo tutta la sua fiducia verso l'Inter e per la Roma: "La Roma può sorprendere, il tridente Dybala-Malen-Mora non ha eguali in Serie A. L’Inter può arrivare in fondo, Milan e Juve sono favorite in Europa League", si legge nell'anticipazione online del magazine che uscirà domani.