Alla prima designazione stagionale in questa Serie A, Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno designato per la sfida di domani tra Inter e Napoli a San Siro, dirigerà i nerazzurri per la decima volta in carriera. Il bilancio dell'Inter recita otto vittorie e due sconfitte; l'ultimo incrocio risale alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como vinta per 3-2 dalla squadra di Cristian Chivu sempre al Meazza.

Sezione: News / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 22:37
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.