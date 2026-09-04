Conferma in vista per Andrea De Marco. L'ex arbitro appartenente alla sezione arbitrale di Chiavari (Genova) dovrebbe essere confermato nel ruolo di referente arbitri per i club di Serie A. L'ex fischietto ligure - come riportato da ANSA - ricoprirà nuovamente questo ruolo dopo aver svolto la medesima funzione nel corso della scorsa stagione. 

Sezione: News / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 22:08
Autore: Carlo Gamba
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