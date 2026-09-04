Intercettato dai microfoni di Sport Mediaset, il noto team manager di F1 Flavio Briatore ha rilasciato un breve commento in merito ai possibili sviluppi del campionato di Serie A. L'imprenditore piemontese, tifoso della Juventus, ha identificato l'Inter come la squadra da battere.

Briatore lancia la carica contro l'Inter

"Il campionato lo vedo molto interessante perché vedo circa 4 o 5 squadre forti. La Roma è molto forte, l'Inter è la squadra da battere, il Milan sta andando meglio ora che Cardinale ci ha messo la faccia. La mia Juventus? È lì. Almeno la domenica abbiamo qualcosa da fare se non ci sono le gare".