Quanto costa ogni anno un singolo calciatore nei conti di un club? E quali sono i giocatori che impattano maggiormente sui bilanci delle società in questa stagione? Domande alle quali Calcio e Finanza ha deciso di rispondere realizzando una particolare graduatoria prendendo in considerazione l’impatto a bilancio dei giocatori dei club di Serie A, calcolando nel dettaglio loro stipendio al lordo, sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2026/27. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027.

In vetta c'è Hojlund, irrompe Gonçalo Ramos

Al primo posto di questa classifica troviamo l’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, che pesa sul bilancio del club partenopeo per oltre 26,8 milioni di euro relativamente alla stagione in corso. Alle sue spalle c'è il neomilanista Gonçalo Ramos in virtù della sua quota ammortamento elevata, legata all’investimento più oneroso della storia per il club rossonero: 74 milioni di euro. Chiude il podio lo juventino Douglas Luiz con un peso di quasi 18 milioni di euro. Sono tre i giocatori dell'Inter nelle prime dieci posizioni: quinto è Lautaro Martinez, con una quota di ammortamento ormai molto bassa ma uno stipendio a livello lordo che supera i 16 milioni di euro. Il capitano interista occupa da solo l'8,1% dei costi dell'Inter. In fondo alla classifica dei primi dieci ci sono invece Nicolò Barella e Manuel Akanji, il primo con 15 milioni il secondo con 14,4 milioni. Nel caso di Barella a pesare è lo stipendio lordo, mentre Akanji distribuisce il proprio peso sui conti nerazzurri in maniera equilibrata tra salario e ammortamento.