In una terza giornata di Serie A ricca di big match, spicca la sfida di San Siro di domani alle 18.00 fra i campioni d'Italia dell'Inter, a punteggio pieno, e il Napoli di Massimiliano Allegri, a caccia di riscatto dopo il ko interno contro il Como. Gli esperti di Snai sorridono al successo nerazzurro, offerto a 1,62, ma gli ultimi tre precedenti al Meazza sono finiti con un pareggio: la quarta «X» consecutiva vale 3,75 volte la posta, mentre il colpo esterno partenopeo (che manca da febbraio 2020) è proposto a 5,75.

Fra i marcatori è duello tra centravanti fra Lautaro Martinez, indicato a 2,40 per il primo centro stagionale, e Rasmus Hojlund, visto a 4,00 per replicare la rete contro il Como.