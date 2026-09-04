Altro successo pienamente convicente del Como, il quale infila la seconda vittoria consecutiva in campionato. I lariani fanno la voce grossa in casa del Genoa e, nonostante l'iniziale svantaggio dovuto alla rete di Osmaijc, riescono ad imporsi con forza grazie alla doppietta di un rigenerato Diao, alla perla di Nico Paz e alla stoccata di Baturina da fuori area. Grande lezione di calcio da parte dei lombardi, quasi totalmente padroni della partita. Delude ancora il Grifone, arrivato a tre sconfitte in altrettante giornate di Serie A.