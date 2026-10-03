Segnare è la prerogativa fondamentale del gioco del calcio e Transfermarkt ha riportato una statistica interessante che riguarda il cinismo sotto porta delle varie squadre della massima serie italiana. Il Milan ha fatto 10 gol su 90 tiri effettuati: i rossoneri sono in cima alla classifica del cinismo con l'11% circa. Poi c'è la Roma al 9,3% e subito dietro l'Inter al 9,1%. I nerazzurri hanno effettuato 165 tiri, segnando 15 gol.
Sezione: Stats / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 21:33
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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