Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Zvonimir Boban ha parlato del momento storico del calcio milanese, soffermandosi in particolar modo sulle differenze tra Milan e Inter.

"Capello dice che l'obiettivo del Milan è arrivare in Champions. Pensa quanto ci siamo adattati alla non ambizione. Allora non è il Milan se quella è l'ambizione, non abbiamo capito nulla se l'ambizione è quella - le sue parole -. Nulla ha senso. La Juve, il Milan, devono avere l'ambizione. L'Inter ce l'ha dentro. Il Napoli anche ha maggior coscienza e ambizione di dover vincere. Il Milan è il Milan con tutto il rispetto. Devi vincere, non partecipare"