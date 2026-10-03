Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Zvonimir Boban ha parlato del momento storico del calcio milanese, soffermandosi in particolar modo sulle differenze tra Milan e Inter.

"Capello dice che l'obiettivo del Milan è arrivare in Champions. Pensa quanto ci siamo adattati alla non ambizione. Allora non è il Milan se quella è l'ambizione, non abbiamo capito nulla se l'ambizione è quella - le sue parole -. Nulla ha senso. La Juve, il Milan, devono avere l'ambizione. L'Inter ce l'ha dentro. Il Napoli anche ha maggior coscienza e ambizione di dover vincere. Il Milan è il Milan con tutto il rispetto. Devi vincere, non partecipare"

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 17:50
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.