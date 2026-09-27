15 gol in 5 partite sono un ottima media, ma l'Inter deve registrare molto in fase difensiva perché gli 8 gol incassati inseriscono la squadra di Chivu in una situazione chiara: la peggior difesa tra le prime nove squadre della classifica di Serie A. Sicuramente lo sviluppo iper-offensivo del Biscione ha permesso agli avversari di segnare con buona costanza. Pesano, soprattutto i gol incassati contro l'Udinese a San Siro. Ma siamo sicuri che i nerazzurri registreranno l'apparato della retroguardia.