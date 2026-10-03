A margine del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, Gian Piero Gasperini ha risposto ad alcune domande extra poste dalla Gazzetta dello Sport per i propri canali social. 

Da quando è alla Roma, qual è stata la partita che l'ha emozionata di più?

"Quella di Verona dell'ultimo campionato, per la sensazione di aver raggiunto un traguardo più importante per la grande soddisfazione dei tifosi".

E quella più difficile?

"Tutte... Quella più difficile è stata quella contro l'Inter a San Siro. Lì c'è stato il momento di maggior calo della Roma. L'ultima che abbiamo giocato coi nerazzurri è stata di un altro livello".

Quale giocatore le sarebbe piaciuto allenare?

"Messi. Si chiama così?", dice ridendo. 

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 15:27
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.