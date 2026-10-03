A margine del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, Gian Piero Gasperini ha risposto ad alcune domande extra poste dalla Gazzetta dello Sport per i propri canali social.

Da quando è alla Roma, qual è stata la partita che l'ha emozionata di più?

"Quella di Verona dell'ultimo campionato, per la sensazione di aver raggiunto un traguardo più importante per la grande soddisfazione dei tifosi".

E quella più difficile?

"Tutte... Quella più difficile è stata quella contro l'Inter a San Siro. Lì c'è stato il momento di maggior calo della Roma. L'ultima che abbiamo giocato coi nerazzurri è stata di un altro livello".

Quale giocatore le sarebbe piaciuto allenare?

"Messi. Si chiama così?", dice ridendo.