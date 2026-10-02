Yann Bisseck si gode il momento e non nasconde la soddisfazione per il percorso compiuto con l’Inter. Ieri il difensore è stato ospite del Festival dello Sport di Trento, dove ha raccontato la propria crescita e le ambizioni per il futuro, confermando il legame con il club nerazzurro.

Sul palco di Trento, il centrale non ha nascosto la felicità per aver scelto l’Inter e per il ruolo conquistato negli anni in maglia nerazzurra. E Bisseck non ha voluto nascondersi, parlando della Champions League come obiettivo alla portata di mano. Una competizione che il difensore ha già sfiorato nell’ultimo anno della gestione di Simone Inzaghi.

Le parole trovano riscontro anche nelle prestazioni sul campo. In questo avvio di campionato, Bisseck si è distinto tra i protagonisti dell’Inter, trovando anche la via del gol e offrendo prove convincenti. L’errore commesso a Madrid resta una delle poche note negative di questo inizio di stagione.

La crescita del difensore si riflette anche nella sua valutazione economica. Arrivato all’Inter per circa 7,5 milioni di euro, oggi, secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo valore avrebbe raggiunto i 50 milioni. Un incremento significativo che testimonia quanto sia cambiato il suo status da quando è approdato a Milano.

La recente convocazione nella Nazionale tedesca di Klopp è stato un ulteriore riconoscimento del suo percorso. Bisseck è sceso in campo nella sconfitta per 1-0 contro la Grecia, ricevendo comunque apprezzamenti e sostegno per la prestazione offerta.

La società ha scelto di puntare con decisione su di lui, blindandolo con il rinnovo del contratto. Una mossa che mira anche a proteggere il giocatore dall’interesse di altri club, tra cui il Bayern Monaco.