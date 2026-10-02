Ancora un gol di Alessandro Bastoni, che stavolta è valso il pari contro la Francia. Queste le sue parole alla Rai a fine partita: "E' stata una partita dura, lo sapevamo non è una novità ma sono felice della prestazione della squadra, abbiamo lottato, sofferto, rovinato gli obiettivi della Francia che sembrava fosse già in festa ma non venivano qui a fare una passeggiata, lo sapevamo ed è stato così. Sono orgoglioso di tutti. Secondo gol, sicuramente fa piacere ma dopo il gol ho pensato che non potevamo tornare a subire o sarebbe stato inutile. Sono ovviamente felice del gol che ha aiutato la squadra, un risultato che ci dà consapevolezza per guardare avanti.

Non mi aspettavo due gol in avvio di Nations League ma non ho mai perso la fiducia in me stesso, non mi faccio rovinare la carriera da oltre 300 partite da un paio di episodi. La mia famiglia ha sempre avuto fiducia in me e ho superato anche gli episodi più brutti. Ci abbiamo creduto dall'inizio, nonostante loro avessero più possesso abbiamo avuto le occasioni migliori nel primo tempo, siamo felici ma questo non deve essere un punto di arrivo ma deve darci consapevolezza che possiamo giocare così con chiunque. Testa bassa, c'è un'altra partita importante, avanti e pedalare".