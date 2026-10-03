Intercettato dai microfoni di Sport Mediaset, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha brevemente commentato il pareggio per 1-1 maturato in casa della Francia in occasione della 3ª giornata di Nations League. Il centrale dell'Inter, autore del gol del definitivo pareggio, ha poi speso parole al miele per questa "nuova" Italia.

Il difensore nerazzurro lancia la riscossa

"Sapevamo che venire qui sarebbe stata durissima per via della qualità dei loro giocatori e che saremmo venuti a soffrire e lo abbiamo fatto benissimo nel primo tempo e nonostante questo forse le occasioni più nitide le abbiamo avute noi. Abbiamo subito il gol e siamo stati bravi a reagire perché una squadra più fragile avrebbe potuto incassare il colpo. Il fatto di uscire da questo campo con dei rimpianti la dice lunga sulla partita di stasera. Dobbiamo ricevere delle scuse dopo il Belgio? Non c'è bisogno perché serve ancora pazienza ma dopo la Turchia verremo ulteriormente fuori. Capiteranno ancora delle giornate storte ma vogliamo diventare una squadra riconoscibile, poco cambia che sia la Francia o l'ultima del ranking. Abbiamo grande entusiamo ma dobbiamo trovare equilibrio. Cosa mi è piaciuto di più della squadra? La capacità di soffrire tanto. Le punte e gli esterni erano spesso vicini a me. Non abbiamo mai mollato nonostante l'euforia dello stadio. Sarà un percorso lungo ma vogliamo andare avanti così".