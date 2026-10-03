Serata completamente da cancellare per la Croazia, la quale ha colto una vera e propria disfatta in casa contro l'Inghilterra. Gli uomini di Bilic sono stati infatti surclassati dai rivali inglesi a seguito di un rotondo 0-7 presso lo stadio di Fiume in occasione della 3ª giornata di Nations League. Ad andare a segno sono stati il solito Kane, Saka (doppietta per entrambi), Bellingham, Gordon e Rogers. Fronte Inter si segnala la titolarità di Petar Sucic, uscito al 45' a favore di Mario Pasalic a gara ampiamente compromessa.