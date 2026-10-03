Alexandre Pato, ex attaccante del Milan e della Nazionale brasiliana, è stato protagonista nella città di Trento durante il Festival dello Sport.

"Seguo ancora il Milan - racconta -. Tanto, così come tutto il calcio mondiale. Ci sono diversi cambiamenti, ma sono fiducioso sul fatto che tornerà grande. Tre giorni fa ho parlato con Caridnale, ho visto che proverà, proverà e proverà ancora, lui assicura che un giorno vincerà ogni trofeo. Nella testa dei tifosi e anche nella mia non è facile: vogliamo vincere subito. Ma sono sicuro che Cardinale troverà un modo per far tornare il Milan a vincere. L'anno prossimo dobbiamo tornare in Champions".