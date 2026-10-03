Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato il pareggio dell'Italia contro la Francia, arrivato grazie al gol di Alessandro Bastoni. Il giornalista ha evidenziato la continuità tra la prestazione dello Stade de France e quella offerta pochi giorni prima in Turchia.

"Abbiamo fatto un passo nella stessa direzione di Bursa: questa partita ha un collegamento diretto. Parl amen di test con avversari complicati, questo è stato superato: l'Italia ha sofferto e ci mancherebbe altro, però le grandi occasioni del primo tempo sono state azzurre e nel finale li abbiamo messi lì". Secondo Condò, il nuovo corso azzurro sembra aver trovato una precisa identità, anche se le soluzioni tattiche potranno variare a seconda delle caratteristiche degli avversari. "Mancini ha trovato una filosofia di squadra, spesso i moduli però cambieranno: Kayode e Calafiori sono terzini, Palestra e Dimarco sono esterni". Il giornalista ha quindi proposto una possibile soluzione per valorizzare maggiormente le qualità offensive di Federico Dimarco.

"Calafiori dietro e Dimarco davanti"

"Io posso dirvi la mia idea? Io vedrei molto bene in certe partite un binario con Calafiori dietro e Dimarco davanti a lui: così lo liberi dalle necessità prettamente difensive e puoi liberare il suo cross". Un'idea che permetterebbe all'esterno dell'Inter di concentrarsi maggiormente sulla fase offensiva, sfruttandone la capacità di cross e di accompagnare l'azione.

L'elogio a Bastoni

Condò ha infine dedicato un passaggio ad Alessandro Bastoni, protagonista della sfida contro la Francia con il gol del pareggio. Il giornalista ha sottolineato il momento di riscatto vissuto dal difensore dopo un periodo particolarmente complicato. "Bastoni ha avuto un annus horribilis: ed è piacevole segnalare quando uno finisce in fondo al pozzo come lui e si tira su".