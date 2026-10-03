Niente consueta seduta di allenamento questa mattina per l'Inter. Alle 11, ad Appiano Gentile, la squadra di Cristian Chivu affronterà infatti il Lumezzane, formazione impegnata nel Girone A di Serie C. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, si tratta di un test pensato per permettere ai nerazzurri di mettere nelle gambe novanta minuti a una settimana dalla ripresa ufficiale del campionato e, allo stesso tempo, verificare le condizioni dei giocatori rimasti ad Appiano durante la sosta per le Nazionali. La preparazione dell'Inter è ripartita cinque giorni fa a ranghi ridotti, vista l'assenza di undici nazionali ancora impegnati con le rispettive selezioni.

Spence verso il ritorno in campo

Il giocatore più atteso è senza dubbio Djed Spence. L'esterno inglese dovrebbe trovare spazio nell'amichevole contro il Lumezzane e avrà così la possibilità di trasformare il test in una sorta di prova generale in vista del possibile debutto ufficiale con l'Inter. Dopo aver completato il percorso di recupero, Chivu potrà valutarne da vicino condizione atletica, ritmo partita e inserimento nei meccanismi della squadra.

Dimarco e Calhanoglu, nessun rischio

Maggiore cautela potrebbe invece essere adottata con Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Entrambi sono ormai vicini al completo recupero, ma lo staff nerazzurro potrebbe preferire non correre rischi in un'amichevole. La decisione definitiva sull'impiego dei due giocatori verrà presa da Chivu soltanto nelle ore precedenti alla partita. La sfida contro il Lumezzane si disputerà a porte chiuse e non sarà trasmessa da alcuna emittente. Per l'Inter si tratterà soprattutto di un'occasione per aumentare gradualmente i carichi di lavoro e arrivare nelle migliori condizioni possibili alla ripresa delle gare ufficiali.