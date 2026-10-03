È arrivato il momento di Djed Spence. Dopo una settimana di allenamenti con il gruppo, l'esterno inglese è pronto a disputare i primi minuti con la maglia dell'Inter nell'amichevole di questa mattina contro il Lumezzane, in programma alle 11 ad Appiano Gentile e a porte chiuse. Come sottolinea Tuttosport, Spence è l'unico giocatore di movimento della rosa nerazzurra ancora fermo a zero minuti. Prima il ritardo di condizione, poi un leggero infortunio accusato durante la preparazione di settembre ne hanno rallentato l'inserimento. Arrivato dal Tottenham per 30 milioni di euro più 5 di bonus, l'inglese era stato tra i protagonisti del Mondiale grazie soprattutto a forza fisica, corsa e capacità di spinta.

Chivu aspetta una nuova soluzione sulla destra

L'Inter aveva deciso di puntare su Spence dopo aver perso per motivi differenti le piste che portavano a Palestra e Khalaili. Le caratteristiche dell'ex Tottenham sono però diverse: maggiore struttura fisica e atletismo, con un profilo che per certi aspetti ricorda maggiormente Dumfries. Una volta raggiunta la condizione migliore, Spence potrà offrire a Cristian Chivu una soluzione differente sulla fascia destra e, secondo il quotidiano, anche maggior equilibrio difensivo rispetto all'utilizzo di Andy Diouf in quella posizione.

Parma nel mirino

Il test con il Lumezzane servirà soprattutto per accumulare minuti e verificare la risposta fisica. L'esordio ufficiale potrebbe arrivare già il 10 ottobre contro il Parma. Spence avrà infatti due settimane di lavoro consecutive con Chivu, mentre Diouf tornerà dagli impegni con la Francia soltanto mercoledì. Se le indicazioni saranno positive, non è esclusa nemmeno una maglia da titolare contro gli emiliani. In caso contrario, la successiva occasione arriverebbe appena tre giorni dopo, nella sfida di Champions League contro il Bruges.

Utilizzabile anche a sinistra

La collocazione principale di Spence sarà sulla destra, ma l'inglese può essere impiegato anche sulla fascia opposta. Per il momento, però, a sinistra Chivu può contare su Federico Dimarco e Carlos Augusto, entrambi rimasti ad Appiano durante la sosta. Dimarco sta completando il recupero dal problema al ginocchio sinistro e tornerà pienamente in gruppo all'inizio della prossima settimana, così come Hakan Calhanoglu, alle prese con un fastidio all'adduttore destro. Entrambi dovrebbero essere disponibili per il Parma.