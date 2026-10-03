Seconda puntata della terza stagione della rubrica "Io giro l'Italia per te" in collaborazione tra FcInterNews e Biapri. Vi portiamo alla scoperta degli Inter Club d'Italia, d'Europa e del mondo per conoscere tanti amici nerazzurri.

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Sezione: Focus / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 13:52
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.