Seconda puntata della terza stagione della rubrica "Io giro l'Italia per te" in collaborazione tra FcInterNews e Biapri. Vi portiamo alla scoperta degli Inter Club d'Italia, d'Europa e del mondo per conoscere tanti amici nerazzurri.
Sezione: Focus / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 13:52
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - Focus
Altre notizie
Sabato 03 ott
- 15:42 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 15:34 Sky - Inter-Lumezzane, ottimi segnali da Jones e Mkhitaryan. Provedel poco impegnato
- 15:27 Gasperini: "Contro l'Inter a San Siro la partita più difficile alla Roma"
- 15:21 FOTO - La prima di Spence e Dimarco capitano: gli scatti di Inter-Lumezzane
- 15:14 Orsato: "Fischiamo falli e non contatti. Massa è scomparso in Roma-Inter, nessuno ha parlato di lui"
- 15:01 Zidane: "L'Italia ha giocato 'all'italiana', principalmente in contropiede"
- 14:47 Dumfries come Lukaku? Nessun segnale all'Inter: la situazione al Real Madrid
- 14:33 Sky - La rinascita di Bastoni, Chivu decisivo: ecco come lo ha aiutato
- 14:25 Sammarco: "L'Inter sta benissimo, Mkhitaryan impressionante. Spence? Va molto veloce..."
- 14:20 Italia-Turchia, squadra arbitrale quasi tutta polacca: dirige Marciniak
- 14:06 Genoa, Sucu rivela: "Provai a portare Chivu al Rapid prima che passasse al Parma"
- 13:52 Un INTER CLUB tra i BORGHI dell'ABRUZZO: la STORIA dell'IC SULMONA in onore di MORATTI
- 13:38 Chivu: "In campo il giorno dopo la perdita di mio padre, sentivo il peso su di me"
- 13:25 Tabella di rientro rispettata: Calhanoglu out in amichevole
- 13:11 L'Inter U20 sconfitta in amichevole dall'Al Ain: finisce 2-0 a Interello
- 12:57 Buona notizia da Appiano: Dimarco in campo tutta la partitella
- 12:43 L'Inter piega il Lumezzane. A segno Mkhitaryan e Agbonifo, 50' per Spence
- 12:28 Morace: "Il calcio ha eletto Malagò, diamogli tempo. Eviterei il commissariamento"
- 12:13 Chivu elogia Esposito: "Ha avuto coraggio, non ha scelto la strada comoda"
- 11:59 Condò: "L'ultima finale dell'Inter ha fatto dimenticare un percorso incredibile"
- 11:44 Chivu: "All'Inter voglio creare qualcosa che duri. Il sogno? Per tutti è la Champions"
- 11:30 TS - Non solo Jeltsch, anche un altro difensore nel mirino dell'Inter
- 11:16 TS - Adesso Chivu coccola Stankovic: avrà le sue possibilità
- 11:02 CdS - Bastoni decisivo, un altro nerazzurro rovina la festa di Zidane
- 10:48 TS - Dossier rinnovi, nodo ingaggio sia per Carlos che per Calha
- 10:34 Adani esalta Bastoni: "Ruba palla e fa gol, è la fotografia della nuova Italia"
- 10:20 TS - Spence, via lo zero: oggi il debutto contro il Lumezzane
- 10:06 CdS - Test contro il Lumezzane utile per Spence. Rientra Bisseck
- 09:52 GdS - Bastoni simbolo della rinascita azzurra, si è lasciato alle spalle i mesi difficili
- 09:38 Condò esalta Bastoni: "Si è tirato su da un pozzo dopo un annus horribilis"
- 09:24 CdS - Chivu lancia il blocco rimasto a Milano: Lautaro verso la panchina
- 09:10 Dumfries: "Sarò legato per sempre all'Inter, la seconda stella è nella storia. Sul ritorno..."
- 08:56 TS - Juve a caccia di talenti italiani: è sfida all'Inter per Romano
- 08:42 GdS - Niente tour de force per Martinez: Chivu pronto a lanciare Provedel
- 08:29 CdS - Idea Jeltsch per ringiovanire la difesa: il tedesco vale già 40 milioni
- 08:14 GdS - Oggi il test contro il Lumezzane: Spence l'osservato speciale
- 08:00 GdS - Chivu ritrova le ali: ecco Dimarco e Spence, come cambiano le gerarchie sulle fasce
- 00:10 Bastoni a SM: "Abbiamo ritrovato entusiasmo ma serve equilibrio"
- 00:00 Bisseck, Darmian e il giusto mix per un ciclo vincente
Venerdì 02 ott
- 23:54 Di Canio: "Bastoni spavaldo. Dimarco non mi convince"
- 23:40 Vidal si schiera con Cristiano Ronaldo: "Trattamento vergognoso"
- 23:26 La gioia di Zielinski: "Per la Polonia questa può essere una gara di svolta"
- 23:20 Donnarumma a Sky: "Prestazione così non da tutti. Il gol di Bastoni dimostra il nostro atteggiamento"
- 23:13 Francia, Zidane: "Non so se il pari è giusto ma l'Italia ha fatto la sua buona partita"
- 23:05 Mancini a Sky: "I risultati cambiano le opinioni. Su Pio Esposito..."
- 23:03 Bastoni a Sky: "Calma coi giudizi, due anni fa vincemmo 3-1 e poi..."
- 22:50 Mancini alla Rai: "Abbiamo giocato da squadra provando a vincerla, serata positiva"
- 22:48 Bastoni alla Rai: "Non mi faccio condizionare da un paio di episodi negativi. Avanti con fiducia"
- 22:44 Francia-Italia, pagelle (ner)azzurre - Bastoni ripaga il debito. Pio genera occasioni
- 22:43 Bastoni colpisce ancora: 2 gol in 2 partite, l'Italia strappa l'1-1 alla Francia
- 22:37 Corvino: "L'Inter non lascia mai nulla per strada"
- 22:29 videoPolonia a valanga sulla Romania, anche Zielinski mette la firma
- 22:23 Brambati: "Inter, punterei su Pio. Facendo cassa con Lautaro o Thuram"
- 22:08 Roma, il CEO Galantic vuole l'Under 23: "Ci servono più Pisilli"
- 21:54 Matri: "Con Esposito abbiamo risolto la ricerca di un centravanti per l'Italia"
- 21:40 Parma, Cremaschi: "Abbiamo imparato quasi tutto ciò che vuole Gilardino"
- 21:25 "Guess the details", Bisseck "scova" i compagni in nerazzurro
- 21:10 Giuntoli: "Vedo un calcio propositivo in Serie A, ogni partita è difficile"
- 20:55 Da De La Fuente spiraglio per Martinez: "Posso fare cambi ovunque"
- 20:40 Bonucci: "Meglio dei fratelli Esposito come coppia che si conosce non c'è"
- 20:32 InterNazionali - Anche Zielinski in campo: titolare in Polonia-Romania
- 20:26 FootyHeadlines - È già tempo di maglia home 2027-'28: la prima immagine
- 20:13 Savoia, il Giraud è pronto: cancelli riaperti per la sfida contro l'Inter U23
- 19:58 Euro2032, in Italia più rendering che stadi: nuovo San Siro ancora nell'iter
- 19:43 Gasperini: "Inter la migliore in Italia. Ma sentiamo di esserci avvicinati"
- 19:38 Francia-Italia, Mancini preferisce Frattesi a Barella. Confermati gli Esposito
- 19:29 Addio a Gonzalo Suarez: una vita di cinema con un tocco di Inter
- 19:15 Diallo, pres. FFF: "Zidane è partito benissimo con tanti volti nuovi"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il PRE di FRANCIA-ITALIA, DIOUF "sfida" i (ner)azzurri. Le ULTIME da APPIANO: domani TEST AMICHEVOLE
- 18:46 Ivana Andres nella formazione ideale della seconda giornata di UWCL