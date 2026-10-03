L'Inter si prepara alla ripresa del campionato con due rinforzi preziosi sulle corsie. Dopo settimane complicate, Federico Dimarco e Djed Spence sono pronti a tornare contemporaneamente a disposizione di Cristian Chivu. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'azzurro ha praticamente smaltito i problemi al ginocchio che lo hanno accompagnato nelle ultime settimane, mentre l'inglese è arrivato alla fase conclusiva del percorso di riatletizzazione. Per Dimarco si tratta di un ritorno vero e proprio. L'ultima presenza risale a Roma-Inter, gara nella quale era rimasto in campo per 54 minuti. Per Spence, invece, sarebbe il debutto assoluto con la maglia nerazzurra.

Spence verso l'esordio

L'ex Tottenham non disputa una partita dal 18 luglio, quando giocò 90 minuti con l'Inghilterra nella finale per il terzo posto del Mondiale contro la Francia, vinta 6-4. In quella occasione servì anche l'assist per il gol del 5-3 di Bukayo Saka. Prestazioni che avevano contribuito ad aumentare la concorrenza attorno al giocatore prima dell'arrivo all'Inter. Adesso, dopo l'investimento da circa 35 milioni di euro bonus compresi, Spence è pronto a inserirsi stabilmente nelle rotazioni e a cambiare anche le gerarchie sulla fascia destra.

Cosa chiede Chivu all'inglese

Da Spence, Chivu si aspetta soprattutto pressing, accelerazioni, proiezioni offensive e capacità di creare superiorità nella metà campo avversaria. Ma non soltanto. Una parte importante del lavoro riguarderà anche la fase difensiva, aspetto nel quale l'allenatore considera l'inglese in grado di dare un contributo significativo. L'Inter ha infatti incassato otto reti nelle prime cinque giornate e proprio la protezione delle fasce è uno degli aspetti sui quali lo staff nerazzurro vuole intervenire.

Da Carlos Augusto a Diouf: quante alternative sulle fasce

Il rientro dei due esterni permette soprattutto a Chivu di avere finalmente più soluzioni per ogni posizione. A sinistra, alle spalle di Dimarco, c'è Carlos Augusto, utilizzabile anche come alternativa a Bastoni nella linea difensiva. A destra, oltre a Spence, resta Andy Diouf, che ha già dimostrato di poter interpretare quel ruolo con caratteristiche differenti. C'è poi Luis Henrique, impiegabile su entrambe le corsie, mentre lo stesso Spence può essere spostato anche a sinistra. Una varietà di soluzioni particolarmente preziosa in vista di un periodo fitto di impegni. Per la prima volta dall'inizio della stagione, Chivu può contare su un reparto esterni praticamente al completo.