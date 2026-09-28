In virtù del tuffo di testa vincente con cui ha aggiunto il suo nome nel tabellino marcatori di Turchia-Italia 1-4, Francesco Pio Esposito ha superato quota cinque gol con la Nazionale italiana - sei in undici presenze nel caso dell'attaccante dell'Inter - a 21 anni e 92 giorni. Nella storia azzurra, solamente due giocatori ci sono riusciti da più giovani: Giuseppe Meazza (19 anni e 261 giorni) e Gianni Rivera (21 anni e 78 giorni). Lo evidenzia Opta.