In virtù del tuffo di testa vincente con cui ha aggiunto il suo nome nel tabellino marcatori di Turchia-Italia 1-4, Francesco Pio Esposito ha superato quota cinque gol con la Nazionale italiana - sei in undici presenze nel caso dell'attaccante dell'Inter - a 21 anni e 92 giorni. Nella storia azzurra, solamente due giocatori ci sono riusciti da più giovani: Giuseppe Meazza (19 anni e 261 giorni) e Gianni Rivera (21 anni e 78 giorni). Lo evidenzia Opta

Sezione: Stats / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 23:25
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.