Gli osservatori tecnici della UEFA hanno inserito Ivana Andres, che ha realizzato il gol col quale l'Inter Women ha strappato ieri un preziosissimo pareggio in extremis in casa dell'Austria Vienna, nella formazione ideale della seconda giornata della Women's Champions League. Il gol all'ultimo respiro dell'esperta centrale spagnola ha anche coronato una straordinaria prestazione difensiva della capitana, che ha effettuato otto respinte, tre intercetti e ha vinto quattro duelli aerei su sei.