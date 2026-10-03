Pressione alta, gestione pulita di entrambe le fasi di gioco e personalità nel controllo reciproco con Scalvini della retroguardia dell'Italia. Alessandro Bastoni ha fatto un'altra grandissima prestazione ieri sera contro la Francia e nel post-partita ha voluto predicare calma per il futuro della squadra di Roberto Mancini, che ora sembra aver trovato un'ottima quadra in vista dei prossimi impegni. Bastoni ha segnato due gol nel giro di pochi giorni, ma si è disimpegnato nel complesso della prova globale.