Vittoria in scioltezza per la Nazionale polacca che a Varsavia ha travolto la Romania con un perentorio 6-0. Partita che Piotr Zielinski, autore del quarto gol del match, commenta così ai microfoni di TVP Sport: "Ci siamo detti negli spogliatoi che era molto importante chiudere la partita. È stato evidente fin da subito: una grande azione di Nicola Zalewski, una bellissima giocata di Robert Lewandowski, e poi era finita. Penso che abbiamo molta qualità. Sono contento, credo che questa possa essere una partita di svolta. Continueremo a giocare così".
Il giocatore dell'Inter si è detto entusiasta di Wiktor Nowak, suo compagno di centrocampo, ammettendo di aver instaurato un ottimo rapporto con il ventiduenne in brevissimo tempo: "Dopo la partita mi si è avvicinato, ci siamo dati il cinque e gli ho detto: 'Sembra che ci conosciamo da una vita, vero?'. Lui ha confermato. Si è integrato in squadra in modo brillante, con estro e coraggio. Rappresenta con orgoglio un Paese come questo. È fantastico che sia così giovane e anticonformista, almeno per me. Si sta dimostrando un giocatore eccellente e sta dando un grande contributo alla squadra. Penso che abbia giocato ad altissimo livello in queste tre partite".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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