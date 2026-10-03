Nel corso di un proprio intervento a La Gazzetta dello Sport durante il "Festival dello Sport" a Trento, Dan Peterson, ex allenatore della squadra di basket dell'Olimpia Milano, ha speso parole d'elogio per Lautaro Martinez, da lui definitivo "un genio", e per Giuseppe Marotta, sottolineando come "prenderebbe volentieri un thè" con il presidente dell'Inter. Questa battuta è un chiaro riferimento al thè Lipton, da lui pubblicizzato a cavallo tra gli anni '80 e '90.

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 20:37
Autore: Carlo Alberto Gamba
vedi letture