L'Inter non guida la classifica solo per punti fatti, al pari con la Roma. I nerazzurri sono la squadra che completa più cross a gara in Serie A, 8.2 . Un dato altissimo, soprattutto se considerato che la Roma e il Como, seconda e terza in questa particolare graduatoria, si fermano a 6.4 e 6.0 cross a gara. Alla quantità per i nerazzurri si aggiunge la precisione: il 37.3% dei traversoni va infatti a destinazione. Anche in questo caso si tratta della miglior statistica del campionato.

Il dominio statistico dell'Inter sui cross, però, non si ferma all'Italia. I nerazzurri sono infatti primi in nei top cinque campionati europei per palloni messi in mezzo a partita, al pari solo dell'Angers, che in Ligue 1 eguaglia il dato della squadra di Cristian Chivu. In Germania Mainz e Leverkusen si fermano a 8.0, mentre sono molto più distanti le squadre inglesi e spagnole.