Con l'avvento della sosta per le nazionali, Transfermarkt ha aggiornato i valori di calciomercato sul suo database. Sulla pagina Instagram, è arrivata la classifica dei difensori centrali più preziosi in termini di valori economici: guidano due calciatori interisti, rispettivamente Bastoni e Bisseck, a quota 65 mln e 50 mln. Al terzo posto c'è Jacobo Ramon del Como, che è salito da un valore di 30 mln a 45 mln. Subito dietro troviamo Pavlovic del Milan, Scalvini dell'Atalanta e Ndicka della Roma.

Sezione: Stats / Data: Gio 24 settembre 2026 alle 23:58
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione