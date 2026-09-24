Con l'avvento della sosta per le nazionali, Transfermarkt ha aggiornato i valori di calciomercato sul suo database. Sulla pagina Instagram, è arrivata la classifica dei difensori centrali più preziosi in termini di valori economici: guidano due calciatori interisti, rispettivamente Bastoni e Bisseck, a quota 65 mln e 50 mln. Al terzo posto c'è Jacobo Ramon del Como, che è salito da un valore di 30 mln a 45 mln. Subito dietro troviamo Pavlovic del Milan, Scalvini dell'Atalanta e Ndicka della Roma.