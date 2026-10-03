In casa Inter si comincia a discutere anche dei dossier relativi ai rinnovi. Tra i giocatori con cui la dirigenza intende discutere il rinnovo ci sono proprio Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu, come scrive Tuttosport. Il brasiliano ha un contratto fino al 2028 e percepisce circa 2,2 milioni di euro, con l'entourage che si aspetta un adeguamento.

Il suo agente Giuseppe Riso ha scherzato recentemente sulla questione: "A che posto metto su dieci il trasferimento di Carlos Augusto all'Inter? Devo mettere dieci perché sono incazzato con l'Inter. Perché ce l'ho con loro? Lo sanno già". Per Calhanoglu, in scadenza nel 2027, il nodo sarà invece l'ingaggio: l'Inter vorrebbe proporre una parte fissa inferiore rispetto agli attuali 6,5 milioni, accompagnata però da bonus importanti. Più avanti arriverà anche il turno di Federico Dimarco, con una trattativa che potrebbe risultare più complessa secondo il quotidiano, nonostante il forte rapporto tra il giocatore e il club.