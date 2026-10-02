Nel corso di una recente intervista concessa a Cadena Ser, il centrocampista Arturo Vidal ha voluto prendere le difese di Cristiano Ronaldo a seguito delle polemiche sorte a seguito dell'abbandono dell'ex Real Madrid al ritiro della Nazionale portoghese dopo l'esclusione a sorpresa nella sfida contro la Norvegia. L'ex Inter e Juventus, interrogato sull'argomento, ha apertamente criticato il c.t. Jorge Jesus.

Vidal difende il fenomeno portoghese

"È una vergogna che uno dei migliori quattro giocatori della storia esca di scena così. L'abbondono del ritiro della Nazionale? Cristiano ha tutto il diritto di fare ciò che vuole, perché quello che ha fatto al calcio e alla Nazionale portoghese è stato portarla a un altro livello. Ci sono allenatori che non rispettano. Cristiano va curato, va protetto. Jesus esce male da questa situazione".