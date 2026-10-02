Fabio Capello si racconta. L'ex allenatore del Milan, ospite del Festival dello Sport, tocca tanti temi della sua carriera da calciatore e da allenatore. Con un ricordo inevitabile per Silvio Berlusconi, colui che lo lanciò come tecnico dei rossoneri: "A lui devo tutto. Il mio percorso nel calcio mi ricorda un po’ quello di Cristian Chivu all’Inter che molti criticarono prima della scorsa stagione".

Capello invita poi il calcio italiano ad avere più fiducia nei giovani: "Dobbiamo scommettere di più, avere fiducia in loro e non bocciarli alla prima partita sbagliata. E poi faccio un invito agli allenatori dei ragazzini e ai genitori. Lasciateli divertire, non ossessionateli con la tattica e insegnategli la tecnica. È fondamentale, ma per saperlo fare ci vuole un allenatore che sappia identificare un errore di un ragazzo e correggerlo. E i genitori stiano al loro posto perché la loro presenza a volte mette troppa pressione e condiziona i figli”.