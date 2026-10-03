Niente etichette rigide tra i portieri dell'Inter. Ogni volta che Cristian Chivu ha affrontato l'argomento, il tecnico ha preferito parlare di standard e rendimento piuttosto che stabilire pubblicamente una gerarchia definitiva. Josep Martinez ha raccolto l'eredità di Yann Sommer diventando il principale riferimento tra i pali, ma Ivan Provedel non è arrivato a Milano per interpretare un ruolo marginale. Come scrive La Gazzetta dello Sport, a 32 anni, l'ex Lazio vuole giocarsi le proprie possibilità e nelle ultime settimane sta lavorando per farsi trovare pronto alla prima chiamata.

Provedel pensa già al Parma

L'occasione potrebbe arrivare anche molto presto. Il campionato dell'Inter ripartirà il 10 ottobre a San Siro contro il Parma e Provedel è uno dei candidati a una maglia da titolare. Indicazioni utili potrebbero arrivare già dall'amichevole di oggi contro il Lumezzane ad Appiano Gentile, nella quale il portiere avrà la possibilità di mettere minuti nelle gambe e mostrare a Chivu di essere pronto. Il test precede di una settimana il ritorno alle gare ufficiali e potrebbe servire anche per provare alcune soluzioni da riproporre alla ripresa.

Sette partite in 21 giorni

Il Parma inaugurerà un periodo particolarmente intenso per l'Inter: sette impegni nell'arco di ventuno giorni, fino al derby del 31 ottobre. Una sequenza che renderà necessarie diverse rotazioni e che potrebbe coinvolgere anche la porta. L'obiettivo è evitare di chiedere a Martinez un tour de force continuo e, allo stesso tempo, sfruttare una seconda scelta di grande esperienza. Uno scenario differente rispetto alla scorsa stagione, quando Sommer aveva avuto il predominio in campionato e Martinez era stato utilizzato soprattutto in Coppa Italia.

Provedel è stato il primo acquisto della scorsa estate nerazzurra, inserito in un mercato pensato per aumentare qualità ed esperienza della rosa. Con circa 200 presenze in Serie A, il portiere porta con sé un bagaglio importante e non ha mai nascosto il significato personale del trasferimento all'Inter. Firmare per i nerazzurri, aveva raccontato, è stata "un'emozione difficile da raccontare e da spiegare". Provedel è infatti tifoso interista ed è cresciuto con Francesco Toldo come riferimento: "Ho deciso di voler fare il portiere dopo averlo visto in campo". Dal suo arrivo aspetta il debutto. Contro il Parma o in una delle numerose partite di ottobre, il momento potrebbe essere ormai vicino.