In base al programma di rientro Hakan Calhanoglu sarà totalmente in gruppo dall'inizio della prossima settimana, dopo aver lavorato sia con i compagni sia a parte negli ultimi giorni. Nessun allarme dunque considerando che il turco non è stato coinvolto neanche un minuto nella partita amichevole di stamattina ad Appiano Gentile contro il Lumezzane.

Il centrocampista è ormai pronto a riprendere ma Cristian Chivu non ha voluto rischiarlo nella partitella odierna, preferendo rispettare le tabelle di marcia. Le possibilità che Calhanoglu sia a disposizione sabato contro il Parma rimangono comunque molto alte.