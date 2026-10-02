C'è anche il timbro di Piotr Zielinski nella partita che la Polonia domina agevolmente contro la Romania. L'espulsione dopo 22 minuti di Radu Dragusin agevola il compito della squadra di Jan Urban che a Varsavia fa ciò che vuole travolgendo i Tricolorii. C'è gloria anche per il centrocampista dell'Inter, che al minuto 62 firma la rete del momentaneo 4-0 infilando il portiere avversario Otto Hindrich con un tocco morbido in piena area in spaccata dopo retropassaggio sciagurato di un difensore avversario di testa. Pochi minuti dopo, Zielinski ha lasciato il campo sostituito da Bartosz Slisz. La partita si è poi chiusa sul punteggio di 6-0, con tripletta di Robert Lewandowski.

Sezione: Copertina / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 22:29
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.