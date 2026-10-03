Parlando ai microfoni di TF1 dopo la partita pareggiata contro l'Italia, il CT della Francia Zinedine Zidane ha espresso delusione in particolare per i suoi uomini: "Sono molto deluso per loro perché meritavamo di meglio, ma questo è il calcio. Abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita e non le abbiamo sfruttate, ma posso essere orgoglioso dei miei giocatori. Sono molto contento. Possiamo essere delusi per non aver ottenuto i tre punti, ma la prestazione è stata buona. Nel pressing che abbiamo applicato, nelle situazioni uno contro uno... Sono stati esemplari. Sono frustrato per i miei giocatori perché hanno dato tutto e sono stati molto bravi, ma non abbiamo ottenuto il risultato. Ma è incoraggiante".

A Zizou è piaciuto in particolare il secondo tempo dei Bleus: "Nel primo tempo abbiamo avuto il possesso palla, ma è stato sterile. Nelle ultime 30 partite abbiamo dovuto sfruttare gli spazi, ed è quello che abbiamo cercato di correggere nell'intervallo. Per mettere in difficoltà l'avversario, bisogna trovare gli spazi. Per quanto riguarda il nostro gioco, abbiamo messo in pratica alcune cose. Loro hanno giocato la loro partita, in modo difensivo, 'all'italiana', principalmente in contropiede". In conclusione, c'è una pacca di incoraggiamento per Lucas Da Cunha, colui che ha subito lo strappo del pallone da Alessandro Bastoni che poi ha realizzato l'1-1: "Lucas Da Cunha è deluso? No, no... Sono concentrato su tutto il resto. Le palle perse fanno parte del gioco. La cosa più importante è quello che ho visto da tutti i miei giocatori. Sono molto soddisfatto. Possono essere orgogliosi della loro prestazione di stasera".