L'Inter continua a guardare al mercato dei giovani per programmare il futuro della difesa. Dopo aver rinviato il progetto di un deciso ringiovanimento del reparto, il club nerazzurro - come riportato dal Corriere dello Sport che conferma le indiscrezioni tedesche -avrebbe individuato in Finn Jeltsch uno dei profili più interessanti da seguire in vista della prossima estate. L'addio di Acerbi e De Vrij ha modificato gli equilibri del reparto, ma durante l'ultima sessione di mercato l'Inter ha scelto di puntare ancora sull'esperienza, riportando a Milano Benjamin Pavard e aggiungendo John Stones. L'eventuale arrivo di Oumar Solet, più giovane, non si è invece concretizzato a causa dei dubbi legati alla sua tenuta fisica. La società nerazzurra sembra quindi intenzionata a tornare sul mercato dei difensori giovani e un osservatore dell'Inter è stato avvistato in tribuna durante Stoccarda-Viking, gara di Champions League. Sul suo taccuino ci sarebbe proprio Jeltsch.

Tanta concorrenza per il centrale dello Stoccarda

Il difensore tedesco, classe 2006, non è però seguito soltanto dall'Inter. In tribuna sarebbe stato presente anche un emissario del Barcellona, mentre sulle sue tracce ci sarebbero diversi club di Premier League, tra cui Arsenal, Liverpool e Manchester United. Una concorrenza destinata a rendere particolarmente complicata qualsiasi eventuale trattativa.

Jeltsch vale già 40 milioni

Il motivo è legato anche alla rapida crescita del centrale, già considerato uno dei talenti più interessanti del calcio tedesco. La sua valutazione si aggirerebbe infatti intorno ai 40 milioni di euro, nonostante la giovane età. Lo Stoccarda lo aveva acquistato dal Norimberga nel gennaio 2025 per circa 9,5 milioni, quando Jeltsch aveva appena 18 anni. L'investimento ha però iniziato a dare i suoi frutti, con il giocatore che si è imposto rapidamente anche nella nuova realtà. Il difensore ha inoltre attirato l'attenzione del nuovo commissario tecnico della Germania Jurgen Klopp, che lo ha inserito tra i convocati delle ultime gare della Nazionale. Nella sfida contro la Serbia Jeltsch è rimasto in panchina, ma contro la Grecia potrebbe arrivare l'esordio con la selezione maggiore. Un'altra occasione per mettersi in mostra davanti agli osservatori dei grandi club europei.

Inter, nuovo test diretto a San Siro

L'Inter avrà inoltre l'occasione di valutare Jeltsch da vicino. Il calendario di Champions League prevede infatti la sfida contro lo Stoccarda a San Siro il 28 novembre, un appuntamento che potrebbe offrire ai nerazzurri un'ulteriore opportunità per studiare il giovane centrale e, eventualmente, avviare i primi contatti con la dirigenza tedesca. A rendere Jeltsch ancora più interessante per l'Inter c'è infine la sua familiarità con la difesa a tre, sistema nel quale è già abituato a muoversi.