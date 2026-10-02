Nemmeno il tempo di entrare nel vivo della stagione 2026-2027 che è già tempo di prime anticipazioni della divisa 2027-2028 dell'Inter. Ad offrire le prime immagini del nuovo kit nerazzurro è come di consueto il sito FootyHeadlines, seguendo le indicazioni del canale russo Myach Lab. Il design conserverebbe le iconiche strisce verticali nerazzurre, ma con un tocco unico. Le strisce presentano infatti una sfumatura a effetto serpente che permette al blu e al nero di fondersi armoniosamente.

Dal punto di vista cromatico, la maglia home 2027-2028 è blu e nera, con accenti di bianco e giallo. Nike utilizza il giallo per i profili e il bianco per i loghi. Storicamente, le maglie casalinghe dell'Inter tendono a presentare dettagli bianchi o giallo/oro accanto alle strisce blu e nere, rendendo l'inclusione di entrambi i colori sulla stessa maglia una scelta estetica rara. La nuova maglia casalinga dell'Inter per la stagione 2027-2028, prodotta da Nike, dovrebbe essere presentata ufficialmente a maggio 2027.