Si discute molto, in Italia, del movimento relativo al calcio moderno, tra Italia e sviluppo internazionale. Il Fatto Quotidiano ha analizzato la percentuale di calciatori stranieri utilizzati in queste prime 5 giornate di Serie A dalle venti squadre del torneo. Ed è una percentuale alta: corrispondente al 71,9%. Un dato in linea con quello della passata stagionel che sfiorava il 70%. Il Frosinone e il Monza sono le squadre che hanno utilizzato più italiani in campo. Nel Venezia, invece, il 99,6% dei calciatori utilizzati nelle prime 5 giornate è straniero.