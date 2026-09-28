Si discute molto, in Italia, del movimento relativo al calcio moderno, tra Italia e sviluppo internazionale. Il Fatto Quotidiano ha analizzato la percentuale di calciatori stranieri utilizzati in queste prime 5 giornate di Serie A dalle venti squadre del torneo. Ed è una percentuale alta: corrispondente al 71,9%. Un dato in linea con quello della passata stagionel che sfiorava il 70%. Il Frosinone e il Monza sono le squadre che hanno utilizzato più italiani in campo. Nel Venezia, invece, il 99,6% dei calciatori utilizzati nelle prime 5 giornate è straniero.

Sezione: Stats / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 16:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione