Buon test ad Appiano per l'Inter di Chivu che ha battuto il Lumezzane di Sammarco 2-0 nella partita da due tempi da 35 minuti. Diversi gli spunti per il tecnico nerazzurro che ha lanciato Spence titolare: l'inglese è rimasto in campo per 50 minuti. Titolare anche Dimarco che ha messo alle spalle il problema fisico che lo ha costretto a saltare gli impegni con la Nazionale azzurra. L'esterno è sceso in campo con la fascia da capitano.

Ecco gli scatti da Appiano: