Buon test ad Appiano per l'Inter di Chivu che ha battuto il Lumezzane di Sammarco 2-0 nella partita da due tempi da 35 minuti. Diversi gli spunti per il tecnico nerazzurro che ha lanciato Spence titolare: l'inglese è rimasto in campo per 50 minuti. Titolare anche Dimarco che ha messo alle spalle il problema fisico che lo ha costretto a saltare gli impegni con la Nazionale azzurra. L'esterno è sceso in campo con la fascia da capitano. 

Ecco gli scatti da Appiano: 

Sezione: Inter Social Club / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 15:21
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.