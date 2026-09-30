Mercoledì libero per i giocatori dell'Inter rimasti alla Pinetina. Dopo essere tornati ad allenarsi ieri e l'altro ieri, i ragazzi di Cristian Chivu che non sono in nazionale hanno potuto godere di un altro giorno libero nella giornata di oggi. La squadra tornerà ad allenarsi domani in vista di Inter-Parma del 10 ottobre, in attesa che i nazionali, gradualmente, tornino in Italia. 

Sezione: Esclusive / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 17:27
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.