"Titolare contro la Francia in uno stadio da brividi, il sogno continua. E l’Italia cresce. E con lei anche il mio orgoglio di rappresentare questa maglia". Parole che trasudano un pizzico, forse qualcosa in più, di emozione quelle che Sebastiano Esposito ha scritto in un post social dove ha postato la foto con Pio, suo fratello.

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 21:19
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione