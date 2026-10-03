"Titolare contro la Francia in uno stadio da brividi, il sogno continua. E l’Italia cresce. E con lei anche il mio orgoglio di rappresentare questa maglia". Parole che trasudano un pizzico, forse qualcosa in più, di emozione quelle che Sebastiano Esposito ha scritto in un post social dove ha postato la foto con Pio, suo fratello.