A Milano la maggioranza è interista. Questo è il risultato di un’analisi sul tifo calcistico nel capoluogo lombardo realizzata dall’istituto demoscopico Yoodata per il sito Milano Quotidiano. Rilevazioni che indicano l'Inter di Cristian Chivu come prima squadra della città, seguita a breve distanza dal Milan, mentre la Juventus occupa il terzo posto. "Non esistono censimenti ufficiali dei tifosi per singolo comune. Tuttavia, elaborando i dati nazionali e le caratteristiche demografiche di Milano, si può ipotizzare che nel territorio comunale oggi vi siano circa 320mila interisti, 290mila milanisti e poco più di 140 mila juventini", si legge.

Il derby come baluardo dell'identità meneghina

Ciò che incide maggiormente, stando al report di Yoodata, è il significato culturale del fenomeno: "Milano rappresenta uno dei pochi grandi contesti urbani italiani in cui il senso di appartenenza locale continua a prevalere sull’attrazione esercitata dalla squadra storicamente più vincente del Paese. Inter e Milan non sono soltanto club sportivi. Sono elementi identitari, simboli familiari, tradizioni tramandate tra generazioni. Da un punto di vista sociologico, il derby milanese continua quindi a essere qualcosa di più di una partita. La Juventus resta una presenza importante anche sotto la Madonnina, soprattutto grazie ai flussi migratori interni che hanno caratterizzato la crescita della città nel secondo dopoguerra. Ma il cuore calcistico di Milano continua a battere soprattutto in due colori: il nerazzurro e il rossonero. E forse è proprio questa la particolarità milanese. In un’epoca di passioni liquide e identità sempre più mobili, il calcio riesce ancora a preservare una delle ultime grandi appartenenze urbane della metropoli”, conclude l’analisi.