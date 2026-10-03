Dopo l'intervento dal palco del Festival dello Sport, Alessandro Altobelli si ferma a parlare con Tutto Mercato Web dell'Inter di oggi: "Se è la più forte del campionato? Penso di sì. Ci hanno messo anni per fare questa squadra, per essere competitiva. Adesso lo è e il merito è di Piero Ausilio e Beppe Marotta: i due manager migliori che ci sono in Italia".

Pio Esposito assomiglia un po' a lei?

"In questo momento è uno dei migliori attaccanti che abbiamo in Italia. Non ci sono tanti attaccanti che danno così l'anima quando giocano. Sta dando soddisfazioni all'Inter e alla Nazionale, si merita tutti gli elogi perché dà tutto. Di paragoni non ne faccio: magari è anche più forte di me, ma come dico sempre io ero più forte di tutti (ride, ndr). Ho lasciato dei ricordi e mi auguro che anche Esposito riesca a dare tante soddisfazioni".

La Roma darà filo da torcere ai nerazzurri?

"È una squadra costruita bene, che gioca un buon calcio e i risultati la premiano. Sarebbe bello che lassù ci sia un po' di lotta anche con Milan e Napoli".

Lautaro ha rifiutato il Barcellona in estate per restare all'Inter.

"Questa è un'altra nota a suo favore: oltre ad essere uno dei migliori al mondo è anche uno innamorato della maglia. Ha rifiutato tante squadre top perché è interista dentro. Come me? Forse un po' meno (ride, ndr). Quella maglia lì se te la tolgono di dosso ti tolgono mezza vita".

Bastoni si sta scoprendo goleador pure in azzurro.

"Io non lo scopro adesso. Lo conoscevo già all'Atalanta e l'ho sempre apprezzato. Per me è uno dei migliori al mondo in questo momento".