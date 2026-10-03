L’Inter ha superato il Lumezzane per 2-0 nell’amichevole disputata ad Appiano Gentile, grazie alle reti di Mkhitaryan e Agbonifo. La partita ha offerto indicazioni positive anche sulle condizioni dei nerazzurri rimasti a disposizione di Chivu durante la sosta per le Nazionali.

Come riportato da Sky Sport, Spence ha giocato per 50 minuti, pur non avendo ancora raggiunto la migliore condizione fisica. Per ritrovare il ritmo partita, il giocatore avrà bisogno di accumulare altri minuti nelle gare ufficiali.

Segnali incoraggianti anche da Dimarco che ha disputato l'intera partita, superando il fastidio al ginocchio. Indicazioni positive sono arrivate inoltre da Jones e Mkhitaryan, mentre la gara si è rivelata poco impegnativa per Provedel, con l’Inter protagonista di una partita a senso unico.

Non ha invece preso parte all’incontro Calhanoglu. Il centrocampista turco non è ancora pronto per tornare in campo, ma da lunedì dovrebbe riprendere ad allenarsi con il gruppo. L’obiettivo è averlo a disposizione per la sfida contro il Parma, preceduta da una settimana di lavoro con la squadra.