Al Festival dello Sport di Trento, durante l'evento "Lo Spettacolo delle Coppe" condotto da Federica Masolin, si è parlato anche delle grandi campagne europee delle squadre italiane. Sul palco, insieme agli altri opinionisti di Sky Sport, Paolo Condò ha ripercorso in particolare le ultime due finali di Champions League disputate dall'Inter, mettendole in relazione con quelle raggiunte dalla Juventus nel decennio precedente. "La vittoria è una questione di dettagli. In questa che è una fase storica di regressione del calcio italiano, le finali della Juve negli anni Dieci prima e poi quelle dell'Inter negli anni Venti sono stati grandi risultati".

"L'ultima finale ha fatto dimenticare un percorso incredibile"

Condò si è soffermato soprattutto sulla percezione lasciata dall'ultima finale nerazzurra, conclusa con una pesante sconfitta. "L'Inter l'ultima volta è finita molto male perché è finita con un brutto risultato e questo, nella percezione popolare, ha fatto dimenticare una semifinale incredibile contro il Barcellona o la partita dei quarti contro il Bayern". Il giornalista ha ricordato anche la precedente finale contro il Manchester City, sottolineando come il valore di un percorso europeo non possa essere giudicato soltanto dall'esito dell'ultima partita.

Il paragone con la Juventus

Condò ha quindi richiamato le esperienze della Juventus, sconfitta nelle finali contro Barcellona e Real Madrid. "La Juve perde la finale con il Barcellona e con il Real e aveva eliminato in semifinale proprio in quegli anni le due squadre spagnole. Sono grandi risultati".