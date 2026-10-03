Paolo Sammarco, allenatore del Lumezzane, si è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo il test amichevole disputato ad Appiano contro l'Inter. A trionfare la squadra nerazzurra con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Mkhitaryan e Agbonifo.

"E' stato un test impegnativo, abbiamo difeso molto, i ragazzi si sono dati da fare. Siamo soddisfatti, abbiamo ruotato i giocatori e abibamo fatto giocare tutti. Era un'amichevole di prestigio e tutti volevano giocare. Torniamo a casa con ottimi spunti, è stato un buon lavoro che portiamo a casa".

"L'esperienza ad Appiano? Qui ci sono strutture incredibili, degne di una società così importante che punta a vincere in Italia e non solo. Complimenti a loro e grazie per l'invito. Per noi è stato un piacere venire qui. Per quanto mi riguarda, faccio il mio lavoro. Noi cerchiamo di fare il massimo per portare i nostri ragazzi il più in alto possibile".

Commenti e analisi sull'Inter e sulla prestazione nerazzurra. "L'Inter palleggia benissimo, chi gioca cambia spesso posizione in campo. Sicuramente loro hanno motori diversi rispetto a noi. E' stata dura, stanno benissimo e credo sarà dura per le altre. Chi mi ha impressionato di più? Mkhitaryan per il professionista che è, per come alla sua età gioca a questi livelli. Anche oggi sprazzi di grande calcio".

Chiusura dedicata alla prima in nerazzurro di Spence: "E' un ragazzo che ha grande motore, va molto veloce, probabilmente gli manca ancora un po' di condizione. Il ragazzo darà sicuramente una mano"