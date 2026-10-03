Alla ripresa contro il Parma, Cristian Chivu potrebbe affidarsi soprattutto ai giocatori rimasti ad allenarsi ad Appiano Gentile durante la sosta. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico vuole evitare di sovraccaricare chi rientrerà dagli impegni con le rispettive Nazionali dopo aver disputato tre o quattro partite in pochi giorni. L'idea è quindi quella di schierare una formazione composta in larga parte da elementi più freschi, anche perché il gruppo rimasto a Milano consente di costruire quasi un undici completo.

Provedel può debuttare, Dimarco verso il rientro

Tra i pali potrebbe arrivare il debutto di Ivan Provedel. Davanti a lui sono candidati Benjamin Pavard e Carlos Augusto, mentre sulle fasce ci sarebbe spazio per Luis Henrique e Federico Dimarco. L'esterno azzurro non ha ancora ripreso il lavoro completo con il gruppo dopo il problema al ginocchio che gli ha fatto saltare gli impegni con l'Italia, ma il programma di recupero procede senza intoppi. Da lunedì dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni. A centrocampo, invece, Curtis Jones e Mkhitaryan sono due delle principali certezze.

Zielinski alternativa a Calhanoglu

Una delle decisioni più delicate riguarda Hakan Calhanoglu. Il turco sta aumentando gradualmente i carichi dopo il problema muscolare e all'inizio della prossima settimana dovrebbe tornare a pieno regime. Chivu dovrà però decidere se utilizzarlo subito contro il Parma o concedergli qualche giorno in più. In caso di prudenza, la soluzione più probabile sarebbe Piotr Zielinski. In difesa può invece rientrare Yann Bisseck, già tornato in Italia dopo essere stato liberato dalla Germania e con diversi giorni a disposizione per recuperare.

Bonny con Thuram, Lautaro riposa

In attacco Marcus Thuram scalpita dopo la mancata convocazione con la Francia e appare destinato a partire titolare. Accanto a lui potrebbe esserci Ange-Yoan Bonny, che concluderà oggi i propri impegni con la Costa d'Avorio e avrà quindi tempo sufficiente per preparare la partita. Diverso il discorso per Lautaro Martinez. L'argentino sarà l'ultimo a rientrare ad Appiano dopo l'amichevole dell'Argentina contro il Benin, prevista nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Tra viaggio, fuso orario e pochi allenamenti con il gruppo, il capitano dovrebbe iniziare dalla panchina contro il Parma. L'obiettivo sarebbe averlo nuovamente titolare pochi giorni dopo, nella sfida di Champions League contro il Bruges. Una gestione delle energie che potrebbe coinvolgere anche altri nazionali, mentre Thuram resta candidato a giocare sia in campionato sia in Europa.