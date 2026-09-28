C'è la costruzione del gioco, la volontà di verticalizzare con immediatezza ma senza gettare il pallone nel vuoto. Il modus operandi dell'Inter di Chivu è chiaro e risulta anche da una statistica interessante che si trova sul sito della Lega Serie A. I nerazzurri sono la seconda squadra per numero di passaggi effettuati dopo il Milan (rossoneri a 691, nerazzurri a 686). Due numeri pressoché identici dopo cinque partite disputate, che certificano la volontà di controllare il possesso palla e il recupero immediato per dominare il gioco. Al terzo posto troviamo il Como di Cesc Fabregas, che ha effettuato 650 passaggi in 5 partite.

Sezione: Stats / Data: Lun 28 settembre 2026 alle 18:18
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione