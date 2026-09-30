Mastantuono, Højlund e Çalhanoğlu hanno segnato due volte dalla distanza. Di particolare rilevanza è il dato che emerge dal sito Fantacalcio.it relativo all'attaccante danese, che ha segnato da fuori area a San Siro contro l'Inter. Ma questa statistica sottolinea l'importanza del ruolo di Calhanoglu nello scacchiere a disposizione di Chivu. Proprio oggi, i votanti per il gol più bello della prima parte di campionato in Serie A hanno scelto Hakan Calhanoglu.