Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul futuro di Denzel Dumfries, allontanando le ipotesi di un possibile ritorno all’Inter. Le recenti dichiarazioni dell’esterno olandese nell'intervista concessa a Libero, che ha ricordato con affetto l’ambiente nerazzurro e il legame della sua famiglia con il club, non rappresenterebbero segnali di un’intenzione di tornare a Milano.

Secondo Romano, Dumfries è pienamente coinvolto nel progetto del Real Madrid, dove gode della fiducia di José Mourinho e occupa una posizione importante nelle gerarchie della squadra. Sia la dirigenza sia l’allenatore, infatti, avrebbero puntato con convinzione su di lui.

Esclusi parallelismi con il caso Lukaku, sottolineando come l’olandese sia soddisfatto della sua esperienza a Madrid e come anche il club spagnolo sia contento del suo rendimento. Rispetto al sistema di gioco adottato all’Inter, il 3-5-2 che gli consentiva di spingersi maggiormente in avanti, Dumfries avrebbe ora compiti più prudenti, ma resterebbe una pedina importante nel progetto del Real.